Questions d’actualité à l’Assemblée nationale: Discours introductif d’Amadou Ba, Premier ministre

L’intégralité du discours introductif d’Amadou Bâ, Premier ministre, sur les questions d’actualité au Parlement





Dakar, le 25 mai 2023 Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,



2 Mesdames, Messieurs, les honorables Députés, Mesdames, Messieurs,



Je vous remercie de me permettre quelques mots en amont de nos échanges.



La République, la République a un ensemble de rituels, des rituels consacrés pour promouvoir la culture citoyenne. La séance de questions orales qui nous réunit aujourd’hui à l’Assemblée nationale en fait partie. Le Gouvernement, dont j’ai la mission de coordonner l’action, s’honore encore une fois, de venir à vous, pour répondre aux questions que vous, Honorables députés, souhaitez lui soumettre.



En répondant à votre invitation, nous nous soumettons à un exercice de transparence pour partager avec vous, les informations qui sont de nature à éclairer la compréhension des orientations et décisions gouvernementales sur certains sujets d’intérêt national. Je fais partie de ceux qui croient que l’hémicycle est par excellence, une école de la démocratie, un haut lieu 3 d’apprentissage des règles républicaines et de promotion de la citoyenneté authentique. Comme j’ai eu à le rappeler ici, la Nation nous observe. Nous sommes toutes et tous, face un énorme défi de conscience et de responsabilité.



Aucun de nous n’est là pour lui-même, tout ce que nous faisons aujourd’hui sera fait par d’autres demain, nous sommes ici pour les Sénégalais et pour eux, nous devons nous élever dans notre intérêt commun. Pour fortifier davantage nos institutions, nous avons plus que jamais besoin d’un dialogue véritablement démocratique qui soit à la fois positif, constructif et responsable et qui se déroule dans la bienveillance et le respect. C’est de nos bonnes pratiques au sein de cet hémicycle que nous pouvons contribuer à bâtir notre pays et y asseoir une paix durable.



Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Mesdames, Messieurs, les honorables Députés,



Tel est l’état d’esprit que nous anime, les membres du Gouvernement et moi-même.



Nous sommes à votre disposition et vous remercions pour votre attention.