Questions écrites d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale: Le leader du Pastef reformule les 94 milliards de FCfa, accusés à Mamour Diallo pour sauver sa tête

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du Pastef, « Les Patriotes », Ousmane Sonko se verse dans la manipulation, un art qu’il maîtrise bien. Sachant que ces accusations d’autrefois, contre Mamour Diallo va passer en commission, il a pris le malin plaisir d’y revenir sous une autre forme.



Sinon, sa demande d’éclaircissement, adressée à l’Assemblée nationale n’a aucun sens. Puisqu’il a reformulé des propos tenus sans fondement, ni preuves, en évoquant des cas présumés d’escroquerie sur deniers publics et virements illégaux de fonds publics.



D’après des informations recueillies d’ailleurs, Ousmane Sonko a, dans sa lettre évoqué l’ouverture de comptes auprès de banques privées fortement alimentés par des fonds publics pour faciliter des paiements au titre des indemnisations, relatives aux expropriations foncières.



Ainsi, la sortie du leader du Pastef vise tout simplement, tromper l’opinion, bien consciente de la non véracité de ses accusations. Alors, il se trouve que près de 100 dédommagements, destinés à des expropriés ont été déjà, effectués. C’est ce montant, découvre-t-on, qui se chiffre à 3 milliards de FCfa.







