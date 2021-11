Questions sur la mise en œuvre du programme 100 000 logements: Le ministre Amadou Hott rassure Interpellé par les députés, lors de son passage à l’hémicycle, pour défendre le projet de budget de son département, sur les lenteurs et les lourdeurs du programme des 100 000 logements, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a indiqué que ce projet est actuellement en train d’être mis en œuvre.

D’après le quotidien « L’As », Amadou Hott, a assuré que des entrepreneurs ont déjà obtenu des assiettes foncières et sont en train de travailler sur ces projets.



Pour le moment, affirme-t-il, 300 000 demandeurs sont déjà répertoriés sur leur plateforme. Il ajoute que ses services sont en train de finaliser des partenariats avec des entreprises locales et étrangères, qui vont très prochainement commencer le travail.



S’agissant des assiettes foncières disponibles, indique Amadou Hott, le financement est en partie sécurisé, avec un programme de la Banque mondiale, en plus d’une ligne de financement obtenue auprès des banques locales, avec le fonds de l’habitat social.



