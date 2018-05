Qui est Musaylima, Al-Kazab, le menteur et l'imposteur qui s’était proclamé Prophète?

Du vivant du Prophète PSL et du cœur de la tribu des Banû Hanîfa, émergea un homme qui prétendit être lui aussi un prophète qui reçoit la révélation d’Allah. Il s’appellait Musaylima b. Habîb.



Il a prétendu que comme Muhammad PSL a reçu une sourate qui s’appelle « L’éléphant », lui aussi a reçu sa sourate « L’éléphant » dont voici les fameux termes : « L'éléphant ! Qu'est-ce qui te fait connaître ce qu'est l'éléphant ? Il a une courte queue et une longue trompe » Fin de la sourate !



Si le Coran de Muhammad PSL est descendu sur son cœur, le « coran » de Musaylima est sûrement descendu sur son ventre. Voici une de ses éructations : « Les moulins qui moulent ! Les pétrisseuses qui pétrissent ! Les boulangères qui cuisent le pain ! » comme quoi la faim inspire de belles idées !



Voici une autre de ses balivernes : « Ô Grenouille fille des deux grenouilles. Coasse le temps que tu coasseras. Ni l'eau tu rends trouble, ni tu empêches celui qui veut en boire, ta tête est hors de l'eau et ta queue est dans la boue. »



« Je me demande qu'est-ce qui a excité son désir de s’en prendre à la grenouille ? » ironisa Al-Jâhiz, une référence en matière de rhétorique. [kitâb al-hayawân]



Quand il entendit Musaylima réciter des extraits de son médiocre « coran », `Amr b. Al-`Âs qui était encore associateur à cette époque, proféra contre lui un serment assez étrange mais éloquent. Je vous invite à le méditer, il a lui a dit : « Je jure par Allah que tu sais très bien que je sais très bien que tu mens ! »



Abû Hurayra rapporte que l'Envoyé d'Allah PSL a dit : « Pendant que je dormais, je vis autour de mes mains deux bracelets en or. Cela me préoccupa lourdement. J'ai reçu comme révélation dans ce songe de souffler dessus. Je soufflai et ils s'envolèrent. J'interprétai ces deux bracelets comme deux imposteurs (faux-prophètes) qui se manifesteront après ma mort.



L'un d'eux est Al-`Unsî l'imposteur de Sanaa et l'autre est Musaylima l'imposteur d'Al-Yamâma » [Al-Bukhârî et Muslim]. Effectivement, ce faux-prophète s’est envolé et on ne garde de lui que ce qualificatif : « Musaylima l’imposteur ».



Musaylima se déclare prophète à la mort de Mohammed



Après la mort de Mahomet, Musaylima dit : « Gabriel est venu me trouver et m'a confié la mission de prophète pour toute la Terre. » Il s'insurgea contre le calife Abu Bakr et mit en déroute le premier général que le calife avait envoyé sa rencontre, Ikrimah ibn Abi-Jahl. Abu Bakr charge alors Khalid ibn al-Walid de le débarrasser de Musaylima.



Omar imposa au calife sa décision d'envoyer Khalid ibn al-Walid faire le tri et mettre à mort les apostats. Khâlid engagea une campagne contre les Banû Tamîm laissant Musaylima tranquille.



Après cette campagne contre les Banu Tamim, les armées musulmanes se retournèrent vers Al-Yamâma dans laquelle Musaylima était retranché.



Comment Musaylima a été tué par les troupes de Khalid Ibn-Al Walid



À l'arrivée des troupes du calife, Musaylima décida de sortir de la forteresse et installa son camp dans un verger entouré de murs élevés, nommé « l'enclos d'Ar-Rahmân » qui deviendra après la bataille « l'enclos de la mort »



La bataille s'engagea mal pour les troupes de Khalid ibn al-Walid, neuf cent cinquante musulmans tombèrent durant la première phase. Khâlid parvint à reprendre en main ses troupes en séparant les ansars des muhajiroun pour savoir lesquels d'entre eux voulaient s'enfuir. Chaque clan voulut ainsi montrer sa vaillance, et l'armée califale enfonça les troupes de Musaylima qui se réfugia dans l'enclos.



Deux cents musulmans encore trouvèrent la mort pendant l'assaut de l'enclos avant de pouvoir y entrer. Le frère d'Omar, Zayd ibn al-Khattab, appelait les musulmans à se battre. Il continua le combat jusqu'à ce qu'il soit tué. Musaylima a reçu un javelot lancé par Wahshi ibn Harb en pleine poitrine traversant sa cuirasse et mourut.

