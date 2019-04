Qui est Néné Fatoumata Tall fraîchement nommée ministre de la Jeunesse ? Née en 1982 à Guediawaye, banlieue dakaroise, Néné Fatoumata Tall Mbaye fraichement nommée ministre de la Jeunesse est titulaire depuis 2012 d'un master 2 en administration des affaires et termine cette année son MBA master business administration à Delta University.



Membre fondatrice de l'Alliance pour la République (Apr, Parti au pouvoir), Mme Mbaye a obtenu son baccalauréat à l'école Baobab dirigé par Imam Massamba Diop directeur exécutif de l'Ong Diamra.



Plus tard elle obtient son Diplôme de Technicienne Supérieure en Tourisme à ENSUT Dakar. Ce qui lui permettra d'ailleurs de se frotter sur le monde du travail, elle intègre ainsi le milieu des banques et du télémarketing.



Militante loyale, dévouée et engagée aux cotés du président de la république Macky Sall, avec l'accession au pouvoir de ce dernier, Nene Fatoumata Tall est nommée PCA de la Loterie Nationale Sénégalaise.



Durant tout le septennat du président Sall, elle a tenu des mains de maître le conseil d'administration de cette prestigieuse boîte. Comme dit l'adage "Aux âmes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'année".



Fille d'un ancien journaliste qui a marqué son temps avec le quotidien national "le Soleil", Néné Tall comme on aime bien l'appeler à Guediawaye sa ville natale, a démontré à suffisance qu'elle a cette capacité managériale et ce leadership politique pouvant lui permettre de répondre partout où le devoir l'appeler.



Mme Mbaye est actuellement adjointe au maire de la ville de Guediawaye, présidente de la commission statutaire de la coopération des femmes de la micro finance et de la solidarité. Elle préside aussi aux destinées des femmes de l'Alliance pour la République du département de Guediawaye.





