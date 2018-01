Qui est Serigne Mountakha Mbacké, le nouveau khalife général des Mourides ? Serigne Mountakha Mbacké, le nouveau khalife des mourides, a succédé Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, rappelé à Dieu, ce mardi. Qui est le nouveau guide de Touba ? Réponse.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2018 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|



Fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké ibn Khadim Rassoul, dont il assure à présent le califat, il se distingue très rapidement par son visage jovial traversé par une barbe blanche linéaire. Il est décrit comme un père d’une approche facile, ouvert et disponible. Très respectueux des Ndiguels, il ne sort que pour leur exécution ou alors rendre visite à son vénéré père, Serigne Saliou Mbacké dont il jouissait de la confiance.



C’est depuis la disparition de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké son aîné, au mois d’août 2007, que Serigne Mountakha est sorti de l’ombre, puisqu’il était en retrait de toute mondanité. Ainsi dirige-t-il à présent la prière de la Tabaski à Diourbel, comme le faisait son aîné, reconduit les Ndiguëls de Porokhane où il se rend souvent. Il a aussi achevé la construction d’une mosquée à Darou Minam.



Cultivateur, il dispose de champs à Darou Salam Typ où il a installé un daara et y gère plusieurs disciples.Résolument dévoué au service de Khadim Rassoul, il détient toujours par devers lui, des feuillets du Coran qu’il psalmodie et en fait son compagnon de tous les jours. Son respect du Ndiguël lui a valu la confiance de Serigne Saliou.



Cette confiance se verra renforcée par les khalifes qui l’ont succédé (Serigne Bara Mbacké Falilou et Serigne Sidy Mokhtar Mbacké) par sa désignation comme représentant lors de certains évènements importants de la vie de la communauté, notamment lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Gouye Mouride à Niarry Tally et entre autres, lors du démarrage des travaux de Touba. Il lui sert aussi d’interface vis à vis des Hizbout-Tarqiyyah et à d’autres niveaux plus intimes (…)



A l’image de son père, il est un grand érudit qui détient d’autres connaissances qui font de lui un homme d’une grande culture et dont la conduite est une référence pour les descendants de Khadim Rassoul et de tous les disciples.



Yalla nafi Yagg té wérr sounou kanam!

Source: Le Soleil et Ndarinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook