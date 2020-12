Qui est ce Sénégalais qui se réclame "prophète" et qui prie en Pulaar avec ses disciples ? (vidéo) Depuis quelques jours, un Sénégalais qui se réclame « Prophète » fait le tour des réseaux sociaux. Il se fait appeler Serigne Al Hassane Mbacké Rouhou Lahi Baba Diné et se trouve dans un village basé à Kolda du nom de Aré Malenden.



Sans ambages, il déclare être un envoyé de Dieu, Qui lui aurait donné un nouveau Coran écrit en langue Pulaar. D’ailleurs, même la prière est fait en langue Pulaar. Il est suivi par plusieurs adeptes, qui croient dur comme fer en lui.

