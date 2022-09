Qui est le général Etienne du Peyroux, nouveau commandant des Eléments français au Sénégal

Le général Etienne du Peyroux a pris le commandement des Eléments français au Sénégal. Il remplace Michel Delpit à la tête des EFS.



Biographie



Le général de brigade Etienne du Peyroux est né le 2 mars 1971. Saint-Cyrien de la promotion capitaine Stephane (1992-1995), le lieutenant du Peyroux décide de servir dans la fonction blindée et suit le cours des lieutenants à Saumur en 1995-1996.



Il choisit l’arme des troupes de marine en fin d’école d’application et rejoint le Régiment d’Infanterie-Chars de Marine (RICM) à Poitiers où il sert trois ans en qualité de chef de peloton. Il est projeté en République Centrafricaine (opération Almandin, 1998) puis à Djibouti (1999). Promu capitaine en août 1999, il rejoint le 3e régiment du service militaire adapté à Cayenne ou il exerce les fonctions d’officier adjoint pendant deux ans.



De retour à Poitiers en 2001, il est désigné pour rejoindre à nouveau le RICM au sein duquel il prend le commandement du 3e escadron de 2002 à 2004. Au cours de ces deux années, il sera successivement projeté à Djibouti, en 2002, puis en République de Côte d’Ivoire en 2003, dans le cadre de l’opération Licorne.



En 2005, il est nommé chef de bataillon et affecté comme aide de camp du général Gouverneur Militaire de Paris puis, après une mission de courte durée à l’OTAN au sein du poste de commandement opératif de Brunssum (Pays-Bas), il suit la scolarité de l’Ecole de Guerre.



Promu lieutenant-colonel en décembre 2009, il prend les fonctions de conseiller militaire auprès du Représentant Spécial de la France pour l’Afghanistan et le Pakistan au sein du ministère des affaires étrangères. En 2010, il retrouve Poitiers et le RICM en tant que chef du bureau opérations instruction. Avec le régiment il part en mission au Tchad (opération Epervier, 2010) puis est projeté une nouvelle fois en RCI (opération Licorne, 2012).



Il rejoint Paris à l’été 2012 et sert, pendant deux ans, au sein du bureau Afrique de l’état major des armées. Il est nommé colonel en 2013. Le 12 juin 2014, il est prend le commandement du Régiment d’Infanterie Chars de Marine. Il

est projeté à la tête du groupement tactique désert Est de l’opération Barkhane (Tchad et Niger) d’octobre 2015 à février 2016. Après son temps de commandement, il est affecté à l’état-major de l’armée de Terre, en qualité d’adjoint du bureau études et stratégie.



De septembre 2017 à juin 2018 il est auditeur de la 67e session du Centre des hautes études militaires et de la 70e session de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN). Il rejoint le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) en juillet 2018 en tant que conseiller défense du secrétaire général.



Nommé général de brigade le 1er juin 2021, il rejoint Bamako le 20 juillet pour exercer la fonction de représentant de Barkhane au Mali durant une année. Le 1er septembre 2022 il prend le commandement des éléments français au Sénégal. Le général du Peyroux est marié et père de quatre enfants.