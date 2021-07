Quotas fonciers sur la bande de filaos: Les agents des Impôts et du Cadastre interpellés L’Etat du Sénégal a décidé de mettre fin aux morcellements de la bande de filaos, attribuée au syndicat des Impôts et aux agents du Cadastre. L’imam Ahmad Makhtar Kanté interpelle le syndicat des Impôts et les agents du Cadastre, sur la bande des filaos à Guédiawaye.

L’Etat du Sénégal a décidé de geler la décision d’attribution. D’après "Libération", « bien avant le décret 2021-701 du 4 juin 2021, approuvant et rendant exécutoire le Plan d’urbanisme de détails (Pud) de la zone nord de Guédiawaye et déclassant 15058 hectares de cette bande, le syndicat des Impôts et Domaines, ainsi que la coopérative des agents du Cadastre avaient fait main basse sur ces 9 hectares au niveau de ce site très prisé ».



« Si les syndicats des Impôts & Domaines et du Cadastre sont dans leurs droits, pourquoi ne réagissent-ils pas à la mesure du Président qui vient de leur retirer « leur » foncier en zone Filao ? », a interrogé Imam Ahmadou Makhtar Kanté.



S’il est vrai que les agents des services susmentionnés bénéficient de quotas fonciers, insiste-t-il, pour chaque acte de lotissement, cela ne relève-t-il pas de la spéculation foncière?



