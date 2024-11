RAPPORT - Accès aux médicaments dans le monde : Les populations les plus pauvres ‘’négligées’’ et ‘’mal desservies’’

Le document souligne que les activités de collaboration, telles que les accords de licence volontaire et les transferts de technologie, qui peuvent avoir un impact significatif sur l'amélioration de la disponibilité locale des médicaments à l'échelle mondiale, ne sont pas exploitées au maximum par les entreprises.



« Seuls deux nouveaux accords de licence volontaire non exclusive (NEVL) ont été recensés dans l'indice 2024, contre six en 2022, ce qui indique une occasion manquée d'améliorer la disponibilité locale de médicaments innovants », relève le rapport.

Les résultats montrent dans le même sillage que si certaines entreprises procèdent à des transferts de technologie, ceux-ci sont concentrés dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, plutôt que dans les régions qui en ont le plus besoin, comme l'Afrique subsaharienne.



L'indice 2024 constate ainsi qu'il faut redoubler d'efforts en matière de recherche et de développement (R&D), notamment en ce qui concerne la faible représentation des populations à faibles ressources dans les essais cliniques.



Moins de la moitié (43 %) de tous les essais cliniques ont eu lieu dans l'un des 113 pays à revenu faible ou intermédiaire couverts par l'indice 2024, alors que ces pays abritent près de 80 % de la population mondiale.



Comme les sociétés pharmaceutiques donnent généralement la priorité à la planification de l'accès dans les pays où sont menés les essais cliniques, une grande partie du monde est laissée pour compte en matière d'accès.



Il est relevé que cinq entreprises (Bristol Myers Squibb, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer et Sanofi) accordent désormais la priorité aux pays à faible revenu et aux pays les moins avancés dans leurs modèles d'entreprise inclusifs, facilitant ainsi l'accès à leurs produits dans 102 pays à faible revenu et à pays les moins avancés couverts par l'indice 2024.



Toutefois, renseigne le rapport, les résultats de ces modèles restent assez flous, en partie à cause du manque de transparence des entreprises pharmaceutiques qui ne communiquent pas sur le nombre de patients touchés par ces modèles. Notamment, fait-il savoir, Novartis se classe pour la première fois en tête des entreprises, suivie de près par GSK, qui a été classée première dans tous les rapports précédents de l'indice.



« Il existe d'importantes possibilités d'élargir l'accès et de combler enfin le fossé de l'équité en matière de santé pour des milliards de personnes dans le monde », confie le Pdg de la Fondation pour l'accès à la médecine.

En utilisant des mécanismes éprouvés et des approches nouvelles et innovantes, ainsi qu'en tirant parti de leurs partenariats locaux, Jayasree K. Iyer soutient que les entreprises peuvent réaliser leur plein potentiel en fournissant leurs traitements vitaux aux patients, là où ils sont nécessaires.

