RCA: Mankeur Ndiaye et Balla Keïta sollicitent de Macky Sall, l’envoi de troupes supplémentaires

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|



Le président de la République Macky Sall a reçu ce mercredi (hier), le représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies en Centrafrique. Mankeur Ndiaye était accompagné du Général Balla Keita, chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).



Les deux hommes ont présenté au chef de l'Etat, l'évolution de la situation et la contribution du Sénégal dans la stabilisation de ce pays. Ils ont également sollicité, selon le Général Keïta, l’envoi par le Sénégal de troupes supplémentaires pour aider le peuple centrafricain à sortir de la guerre.

