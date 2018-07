REAL MADRID : La jeunesse, nouvelle lubie de Pérez

Vinicius Junior (18 ans), Rodrygo (17 ans), Alvaro Odriozola (22 ans) et maintenant Andriy Lunin (19 ans), le Real Madrid a décidé de recruter jeune cet été. Une tendance nouvelle, qui se confirme pourtant depuis quelques saisons. Car au moment où le FC Barcelone a mis de côté sa stratégie de formation pour attirer des joueurs à prix d'or comme Ousmane Dembélé ou Philippe Coutinho, la Casa Blanca, elle, cherche ses futures stars.



Ainsi, il faut retourner à l'été 2013 pour voir le club merengue dépenser de grandes sommes pour renforcer son équipe première avec notamment les signatures d'Isco et Asier Illaramendi (recruté contre 38 millions, il est depuis retourné à la Real Sociedad pour deux fois moins), soit déjà cinq ans. Une stratégie efficace, les Madrilènes ayant remporté quatre des cinq dernières Ligue des Champions.



"Cette jeunesse talentueuse marquera l'histoire du football"



Conscient d'avoir construit une machine de guerre et un parfait mélange entre jeunes (Varane, Asensio, Isco ...) et joueurs d'expérience (Marcelo, Ramos, Modric ...), le président Florentino Pérez ne compte pas changer de ligne de conduite au cours des prochains mois. Comme il l'a confié lors de la présentation du jeune gardien, Lunin, lundi.



Peu à peu, nous mettons en place les nouvelles bases du présent et de l'avenir. A notre bel effectif, nous voulons ajouter cette jeunesse talentueuse qui marquera l'histoire du football dans les prochaines années. Des jeunes capables de se sacrifier, de travailler et qui visent les sommets



Malgré le départ de Ronaldo, le Real Madrid ne compte donc pas tout bousculer et veut poursuivre avec ses idées. Ainsi les Vinicius ou Rodrygo auront le temps de grandir avec la Castilla ou en prêt, pendant que les Isco et Asensio s'imposeront comme les nouveaux patrons.













