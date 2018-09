REAL MADRID: MARIANO bluffe déjà Lopetigui à l’entrainement Recruté par le Real Madrid cet été pour venir renforcer la ligne d’attaque des Merengue, Mariano a d’ores et déjà son entraîneur Julien Lopetegui. La raison? Son efficacité diabolique à l’entraînement, qui devrait lui offrir du temps de jeu à la reprise.

Convoqué pour le match face à Leganès, il n’avait pas disputé la moindre minute. Cela ne sera probablement pas le cas à San Mamès, face à l’Athletic Bilbao, lors de la reprise de la Liga dans une semaine et demie. L’ancien Lyonnais Mariano, recruté par le Real Madrid, qu’il retrouve un an après l’avoir quitté, ne devrait plus végéter au sein de la réserve. (re).Venu cet été renforcer le front offensif de la Maison Blanche cet été, l’intéressé a déjà marqué de gros points auprès de son nouvel entraîneur Julien Lopetegui, comme le rapporte Marca ce jeudi.



Quatre buts lors d'une opposition et, à chaque fois dans un registre différent



Le technicien espagnol serait bluffé par l’efficacité redoutable qu’a démontré Mariano lors de ses premiers entraînements. "Il met tout ce qui lui vient", découvre-t-on, des échos qui émanent du vestiaire madrilène. Lors de l’entraînement de mardi dernier, Mariano a inscrit quatre buts durant l’une des oppositions mises en place par Lopetegui. Et ce dernier, a fait étalage de son bagage devant le but : un face-à-face, un but de la tête, une frappe de loin et une reprise au second poteau… De quoi faire le buzz auprès du staff durant la trêve internationale. Et, il va peut-être, assurer son temps de jeu lors du prochain match du Real Madrid.



Rmc

