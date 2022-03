REAL MADRID - PSG : DEUX ABSENTS CÔTÉ PARIS, INQUIÉTUDE À DEUX JOURS DU CHOC !

Mercredi soir, le PSG affronte le Real Madrid avec l'ambition de conserver son court avantage du match aller (1-0). Une rencontre pour laquelle les présences et les absences du côté de l'effectif sont scrutées de près. Et à deux jours du match, ce sont bien deux forfaits qui se dessinent.



Contrairement à Achraf Hakimi ou Leandro Paredes visiblement bien présents à la séance du jour, Ander Herrera et Sergio Ramos étaient aux abonnés absents selon le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi. Les deux Espagnols se dirigent donc lentement mais sûrement vers un forfait pour mercredi...