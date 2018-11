REAL MADRID: Pourquoi Solari a écarté Isco face à l’AS Roma

Tension au Real Madrid. Si les champions d'Europe sont allés s'imposer sur au stade Olympique contre l'AS Roma (0-2) mardi en Ligue des champions, l'ambiance n'est pas idyllique dans le vestiaire des Merengue. En cause, le conflit qui oppose Isco à son entraîneur Santiago Solari. Le meneur de la Roja qui n'a jamais été titularisé par son coach, était carrément dans les tribunes mardi dans la capitale italienne.



Un manque d'implication aux entraînements

Une décision qui a fait beaucoup de bruit en Espagne et qui s'expliquerait par un manque de respect du joueur envers son entraîneur lors du match perdu par le Real à Eibar samedi en Liga (3-0).



D'après plusieurs médias dont la Cadena Cope et Marca, Isco aurait tout simplement refusé de serrer la main à son entraîneur après la rencontre dans le vestiaire des visiteurs. Son implication à l'entraînement expliquerait aussi sa mise à l'écart.













