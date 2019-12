RÉHABILITATION DE DEUX BATIMENTS DU LYCÉE MALICK SY: La Sonatel casque 200 millions, le Directeur général Sékou Dramé exprime sa fierté Hier, le lycée Malick Sy de Thiès a étrenné ses bâtiments A et E entièrement rénovés. Des travaux de réhabilitation financés par la Sonatel. D’où la «fierté» de tout le groupe de télécommunications, exprimée par son Directeur général, Sékou Dramé, devant toutes les autorités administratives et scolaires de la localité.



La Sonatel ne boude pas sa fierté d’avoir réhabilité deux importants bâtiments du lycée Malick Sy de Thiès. Et son Directeur général est heureux que la Sonatel, par cet acte, puisse «c ontribuer à l’amélioration des conditions » d’enseignement et d’apprentissage de ce lycée.



« Avec la réhabilitation du lycée Malick Sy qui a été créé en 1965, Sonatel répond à l’objectif de maintenir l’excellence et la qualité de l’enseignement dans l’un des lycées les plus réputés de notre pays », soutient le Directeur général. Qui ajoute que la réhabilitation des deux bâtiments du lycée entre en droite ligne de sa «politique Rse» (Responsabilité sociétale de l’entreprise), notamment dans son volet mécénat consacré à l’éducation.



La rénovation des bâtiments inaugurés ce 4 décembre, a coûté 200 millions. Pour le bâtiment E, au rez-de-chaussée, il y a des salles d’éducation physique, une infirmerie, des salles d’eau, une loge gardien et au 1er et 2ème étage, il y a 14 salles de cours, des bureaux, des salles d’eau. Au bâtiment A, il y a un amphithéâtre, une salle de Travaux pratiques, un laboratoire d’application, un bureau de surveillants, des salles d’eau, au rez-de-chaussée, tandis qu’à l’étage, il y a 6 salles de classe, le bureau des élèves, des salles d’eau et des bureaux. Et tous les travaux ont été terminés à temps, pour être en accord avec le concept «Ubbi tey jangi tey».



En outre, en plus des 200 millions investis au lycée Malick Sy, le patron de la Sonatel souligne que plus de 100 autres millions ont été casqués pour la réhabilitation de l’école élémentaire du Point E 1, l’équipement en matériels didactiques et numériques des écoles ayant fait 100% au Cfee, l’octroi de bourses aux lauréates du Concours Miss Maths-Miss Sciences, la prise en charge des frais de scolarité d’orphelins…



En définitive, rappelant que l’engagement sociétal de Sonatel se traduit à deux niveaux -par le mécénat à travers la Fondation Sonatel et par la responsabilité sociétale et environnementale, le Directeur général a réitéré «l’option du Groupe Sonatel d’accompagner l’Etat du Sénégal dans le Pse et en particulier, le Plan stratégique pour l’éducation et la formation (Paquet 2013-2025)).



KHADIDIATOU DIAKHATÉ

