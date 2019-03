RELIGION : LE GAMOU DE NGUETH CELEBRE LE 9 MARS 2019 Ngueth Djoloff, dans la commune de Dahra, célèbre son Gamou annuel, le samedi 9 Mars 2019. Cette célébration de la naissance du Prophète Mouhammad (PSL) est placée sous l’égide du Khalif Général des Tidjanes, Serigne Babacar SY Mansour, du Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE, et de tous les khalif généraux du Sénégal. La Gamou de Nguet, initié par Mame Gor Sané NIANG et célébré depuis 1902 sur recommandation de Seydi El Hadji Malick SY (RTA), est organisé sous le patronage du Porte-parole Serigne Papa Malick SY ibn Serigne Babacar SY, de Seydi Elhadji Malick SY Maodo, ibn Serigne Abdoul Aziz SY Dabbakh et de toute la famille SY de Tivaoune.



C’est à travers cette particularité de fédérer toutes les sensibilités musulmanes que Serigne Cheikh Faty NIANG, Khalif de Mame Gor Sané NIANG et Serigne El Hadji Ousmane NIANG, coordonnateur de l’événement, invitent tous les fidèles à cette ferveur religieuse au cœur du Djoloff, sous la présence effective de toute la famille Serigne Bara Khoudia NIANG.

Depuis trois ans, le Gamou de Ngueth enregistre la participation d’équipes médicales avant, pendant et après le Gamou. Ce sont des équipes de médecins et d’infirmiers qui offrent des consultations médicales gratuites aux pèlerins et populations locales.

Chaque année la célébration de la naissance du Prophète à Ngueth Djolof accueille de nombreux pèlerins du Sénégal, de la Gambie, de la sous-région et de l’Europe.

Les chants religieux seront animés par El Hadji GAYE du Dahira Sanahou Rassoul.











