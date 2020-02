RTS: Alioune Thiam quitte la DRH et garde son rang de Directeur pour ses futures fonctions

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 17:14

Le Directeur général de la chaîne nationale, Racine Talla a sorti une note d’intérim pour annoncer le départ du sieur Alioune Thiam à son poste de Directeur des Ressources Humaines. L’intérim sera assuré par Michel Diouf, présentement Directeur des programmes et des Antennes de la RTS.



D’après la Direction, il ne s’agit pas d’un limogeage, ni d’une décision, émanant de la pression du personnel. Mais, plutôt d’une demande formulée par la section CNTS de la RTS. Ladite section, réunie en assemblée générale, a suggéré au Directeur des ressources humaines de la Rts, M Alioune Thiam de présenter sa démission au DG, Racine Talla.



Ainsi, le Dg a reçu la démission du DRH lors de la trêve des épisodes de sit-in qui commençaient à se rétrécir comme peau de chagrin. Mais, le DRH, démissionnaire, va occuper avec rang de Directeur, de nouvelles fonctions.







