RTS : La direction dément les accusations du Synpics

Le directeur administratif et financier qui a répondu au nom du Directeur général de la Rts a balayé d’un revers de la main les accusations de la section Synpics. « Cela n’engage que les gens qui l’ont dit mais en tout si vous faites un tour à la Rts, on vous dira qu’elle a capitalisé des réalisations qui n’ont jamais été réalisées depuis que la Rts est Rts. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées côté technique, gestion etc. La dernière réalisation en date est la migration Hd », assure Guillé Niang Touré.



Pour ce qui est de nominations, il estime que c’est une prérogative du Directeur général. « C’est lui qui nomme qui il veut. Et si on prend les nominations une par une, on démontrera qu’aucune nomination n’a été basée sur quoi que ce soit », persiste-t-il.

Leral.net



