Racine SY propose aux sénégalaises et sénégalais un projet ambitieux et réalisable Mamadou Racine SY a débuté sa campagne avec des discours d’une réelle clarté et manifeste de sa maîtrise des sujets évoqués tous liés au développement social et économique du Sénégal.

La lancinante problématique de l’emploi des jeunes est évoquée en ordre de priorité absolue. Racine SY, en tant que capitaine d’industries et vice-président du patronat sénégalais, qui a créé des milliers d’emplois, n’est pas en terre inconnue et détient la recette.



Il faut juste de l’Etat du Sénégal accompagner. Et, la dynamique va dans ce sens puisque dans le projet 2050, le partenaire privilégié de l’Etat du Sénégal semble être le secteur privé national.



L’autre point qui cristallise l’attention de Racine SY est la retraite au Sénégal. Nous somme tentés de dire naturellement.



Avec Mamadou Racine SY, les retraités du Sénégal ont senti une avancée majeure dans leur traitement global.



Souvenons-nous ! Avant Racine SY, les pensions au Sénégal étaient payées par trois (3) mois.



C’est avec lui qu’on est passé du paiement trimestriel au paiement bimestriel et finalement la mensualisation.



Le Président Racine ne s’est pas limité à ces avancés de grandes portées. Il a plaidé pour la pension minimale. Ainsi, aucun retraité ne touche de pension en deçà du smic sénégalais.



Il s’y ajoute la politique de la gratuité de la prise en charge médicale des retraités, épouses, veuves et enfants mineurs.



Une innovation dans le système de retraite du Sénégal qu’on ne verra nulle part ailleurs et même dans les pays les plus avancés du monde.



Aujourd’hui, Racine SY plaide et va travailler pour qu’on quitte le système de retraite par points pour basculer à celui du système par pourcentage.



Cela permettra de revaloriser favorablement le système de retraite du Sénégal au bénéfice exclusif des retraités.



Au demeurant, la tête de liste ALSAR pour ces élections législatives n’oublie pas les femmes qui doivent être les vecteurs de l’économie du pays.



Les femmes au Sénégal travaillent d’arrachepied, dans les marchés et autres lieux de commerce pour appuyer les pères de famille. Quelques fois, dans des conditions pénibles.



ALSAR envisage de les représenter dignement à l’Assemblée Nationale en plaidant leur cause et travaillant pour leur épanouissement dans le travail.



Pour rappel, le travail du député est de voter la loi mais aussi de faire le suivi-évaluation contrôle du travail gouvernemental.



ALSAR compte mener ces missions, une fois à l’hémicycle, avec sérieux, rigueur et que dans l’intérêt des populations.



Boubacar Mohamed SY

Mandataire Alsar



