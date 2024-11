Racine Sy, tête de liste ALSAR : « Le Sénégal est un patrimoine commun et il est temps de booster notre économie... »

" Le scrutin législatif représente un rendez-vous important. À l'issue de la proclamation des résultats, tous les Sénégalais devraient se retrouver autour de l'essentiel, mus par le désir commun de vivre ensemble , poursuit le ́leader du mouvement national ALSAR. " De toute façon, nous n'avons pas le choix ", précise-t-il. " La surenchère, les invectives et l'insulte facile ne servent à rien ", selon le Maire de Podor, qui renchérit, " que maintenant est venu le temps du travail pour un Sénégal émergent ".



Quel que soit le résultat, ALSAR a assuré une grande visibilité pour avoir déjà tiré son épingle du jeu. " L'enjeu c'était la visibilité à l'échelle nationale et ce n'était donc pas un enjeu local... ".



ALSAR a échangé avec les populations du Sénégal. " C'est très important dans un contexte de renouveau, économique marqué notamment par l'exploitation pétrolière et gazière, la promotion de la logistique, du tourisme, etc. Nous devons collaborer avec l'Etat et tous les Sénégalais doivent reconnaître le régime en place. "



" Nous sommes du secteur privé et nous avons besoin de stabilité politique et économique, car le Sénégal est un patrimoine commun. C'est à cette condition qu'on pourra dire que le Sénégal a atteint un degré de maturité politique, d'autant qu'on vote dans ce pays depuis 1848...



Le Sénégal a une tradition séculaire de vote et ce pays- pivot a toujours servi d'exemple et nous devons veiller à préserver ce leadership politique en Afrique ", conclut l'icône du secteur privé et ́leader de la liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine -ALSAR.