Racisme: Demba Bâ appelle les joueurs noirs à quitter le Championnat d’Italie

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Demba Bâ, l’international sénégalais n’a jamais voulu jouer en Serie A en raison du racisme dans les tribunes, explique-t-il après les « cris de singe » à l’encontre de Romalu Lukaku et les justifications de la Curva Nord de l’Inter Milan.



Le communiqué de la Curva Nord, un groupe de supporters Ultras de l’Inter Milan, niant tout racisme des supporters de Cagliari après les « cris de singe » qui ont visé Romelu Lukaku lors du déplacement de l’Inter en Sardaigne, dimanche, et justifiant ce type de manifestations, qu’il avoue aussi pratiquer pour « déstabiliser les adversaires », a fait réagir Demba Bâ.



Dans un tweet posté mercredi, l’attaquant franco-sénégalais de 34 ans, actuellement en prêt de Shanghai Shenhua à Basaksehir, appelle les joueurs noirs à ne plus jouer en Serie A.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos