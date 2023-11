Racisme : L’UEFA va ouvrir une enquête sur l’affaire Pape Habib Gueye en Grèce ! Wiwsport- Le 9 novembre passé, Aberdeen se déplaçait sur la pelouse du Paok en Grèce pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue Europa Conférence. Le match s’est soldé sur un nul (2-2) synonyme d’une élimination et l’attaquant Pape Habib Gueye est resté sur le banc. Il aurait été victime de racisme lors de ce match.

Son coéquipier McGrath a déclaré : « Je n’ai appris ce qui s’est passé qu’après le match. Je crois que cela impliquait Pape et du racisme. Cela n’a pas sa place dans le jeu. Je crois que c’est ce qui s’est passé et Pape était très bouleversé là-dedans.



Nous avons dû nous rassembler autour de lui. Personne ne le savait sur le terrain et c’est très décevant d’entendre cela de nos jours ». Peu après le match, le club a partagé un communiqué rapportant l’incident et sa position.



« Le personnel du club de l’Aberdeen FC a immédiatement informé le directeur du site de l’UEFA et, après la conclusion du match, a rencontré le délégué au match de l’UEFA pour signaler officiellement l’affaire. Pape bénéficie du soutien indéfectible de ses coéquipiers et tous les membres de l’Aberdeen FC resteront pleinement en contact avec l’UEFA au cours de leurs enquêtes sur cette affaire très grave.



En tant que club, nous avons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination ou d’abus raciste. Il n’y a pas de place pour un tel comportement dans le football ou dans la société dans son ensemble. ».



Ce mercredi, BBC Ecosse informe que l’UEFA va ouvrir une enquête sur les « allégations de racisme de Pape Habib Gueye »



Selon la source, la partie grecque a répondu à ces accusations en affirmant qu’elles étaient « clairement le produit de l’imagination ». Le PAOK a ajouté qu’il n’y a « jamais eu de comportement raciste » dans son stade et que cela « ne serait pas toléré ».



L’UEFA indique que de plus amples informations seront disponibles en temps utile. Pape Habib Gueye, 24 ans, a rejoint Aberdeen FC en août passé pour un contrat de 3 ans. Il n’a disputé que 3 matchs cette saison en Premiership.



