Racisme: Le Maire de Milan présente ses excuses à Kalidou Koulibaly

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Victime d’agissements racismes au stade San Siro lors de la rencontre opposant Inter Milan de Diao Baldé Keita et Naples, hier mercredi, Kalidou Kalidou a reçu le soutien du maire de Milan.



Présent à San Siro mercredi soir pour le choc entre l’Inter et Naples, le maire de Milan avoue ce jeudi matin, avoir « honte » des cris racistes adressés par une partie des supporters de l’inter de Milan à Kalidou Koulibaly.



A travers son Facebook, Beppe Sala a présenté ses excuses au défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. « Les cris de singe adressés à Koulibaly étaient une honte. Un acte honteux envers un athlète sérieux, qui porte avec fierté la couleur de sa peau », a estimé Sala.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos