Racisme anti-africain : L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar et la chancellerie polonaise réfutent les accusations

L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar et la chancellerie polonaise réfutent les accusations de racisme contre les Africains qui tentent de fuir l’Ukraine. Yurii Pyvovarov informe qu’aux dernières informations reçues des services frontaliers ukrainiens, tout le monde passe mais à tour de rôle. « Il ne s’agit pas du tout de couleur de la peau. J’ai dit cela au ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, non mille fois non, c’est faux de penser que l’Ukraine bloque quelqu’un … des Africains sur la base de la couleur de peau, Non ! Tout le monde passe », a-t-il soutenu.



Pour sa part, l’Ambassadrice de Pologne à Dakar, Margareth Kassangana, a qualifié de « Fake-news » ces informations à travers un tweet. Elle assure que les réfugiés fuyant l’Ukraine entrent en Pologne, quelle que soit leur nationalité. Bien que le groupe dominant soit les citoyens Ukrainiens, les gardes-frontières ont également fait entrer en Pologne des ressortissants de pays tels que les États-Unis, le Nigeria, l’Inde ou encore, la Géorgie.