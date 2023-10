Radiation d'Ousmane Sonko, dissolution de Pastef : La Cour de Justice de la Cedeao se prononce le 31 octobre prochain

Me Ciré Clédor Ly a annoncé que les requêtes de son client, Ousmane Sonko, introduite à la Cour de Justice de la Cedeao, seront examinées en urgence dès mardi prochain.



D'aprés "iGFM", la Cour de Justice de la Cedeao statuera en procédure d'urgence le mardi 31 octobre 2023, sur la radiation de Ousmane Sonko et la dissolution de Pastef. L’annonce a été faite par Me Ciré Clédor Ly, membre du pool d’avocats d'Ousmane Sonko.



La robe noire qui est aussi conseil de Amadou Bâ, a précisé que ce dernier est toujours à la Section de recherches, où jusqu'à présent, les motifs de son arrestation ne sont pas encore connus.