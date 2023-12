Radiation des listes électorales: Jour de vérité pour Sonko

Ce mardi 12 décembre Ousmane Sonko devrait être définitivement édifié sur son avenir politique immédiat. En effet, c’est aujourd’hui que le Tribunal d’instance hors classe de Dakar va se prononcer à nouveau sur la question de sa radiation des listes électorales. De la décision des juges du Tribunal d’instance hors classe de Dakar, dépendra la participation ou non du leader de Pastef à la présidentielle de février prochain.



En effet, sa non inscription sur les listes électorales lui enlève sa qualité d’électeur et, donc, de potentiel candidat à la course présidentielle. Il faut rappeler que c’est la Cour Suprême qui a demandé au Tribunal de Dakar de connaitre à nouveau de cette affaire après le recours introduit par l’agent judiciaire de l’Etat qui avait contesté la décision favorable au leader de Pastef rendue le 17 novembre dernier par le tribunal d’instance de Ziguinchor qui avait ordonné la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales.



Il faut aussi ajouter que la Cour Suprême avait rejeté le vendredi 01 décembre le rabat d’arrêt introduit par les conseils de Ousmane Sonko. Elle avait demandé au Tribunal de Dakar d’examiner à nouveau la requête des avocats de l’opposant.



LeTémoin