Radios communautaires/ Publication des résultats du Bac: 20 000 F Cfa versés aux bandes fm

Mercredi 9 Septembre 2020

123 radios communautaires ont signé une convention avec l’Office du Baccalauréat pour informer les résultats du Bac. Chaque radio doit recevoir normalement 20 000 FCfa.



Ainsi, le président de l’Union des radios associatives et communautaires, Talla Dieng interrogé par SourceA refuse que l’on en fasse une question d’argent. Puisqu’ils ont voulu tout simplement rendre possible le respect des mesures barrières.



Suivant cette convention, chaque radio doit couvrir au moins, cinq Centres. D’après lui, cette somme est largement insuffisante pour couvrir les frais de déplacement de leurs reporters.



