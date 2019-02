Raillement à BBY: Assaita Tall Sall rend hommage à Harouna Dia Dans un entretien accordé au journal Jeune Afrique paru ce Lundi, la Mairesse de Podor Me Aissata Tall Sall a révélé que le richissime homme d'affaire Harouna Dia a joué un rôle déterminant dans son ralliement au coté du President Macky Sall qu'elle a décidé de soutenir pour la présidentielle du 24 Février prochain. Selon Aissata Tall Sall, ce dernier n' a pas ménagé ses efforts pour la convaincre de rejoindre la mouvance présidentielle.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Février 2019 à 22:02

Tous, originaires de la même localité, l'homme d'affaire a pesé de tout son poids quid à impliquer les familles religieuses et notables de la localité pour la persuader de venir les rejoindre. Une stratégie qui a porté ses fruits car la lionne du Fouta a fini par baisser sa garde. L'ancienne porte parole du PS qui avait été exclu en 2017 pour dissidence, a décidé de porter la candidature du Président sortant Macky Sall, qu'elle n'a pas ménagé durant son septennat. Un ralliement qui avait suscité beaucoup de commentaires et d'incompréhensions auprès des Sénégalais.

