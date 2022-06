Ralenti par une marée humaine : Ousmane Sonko pourra-t-il respecter le timing accordé ? Du monde, lui et son inter-coalition en ont mobilisé. C’est le moins que l’on puisse dire ! Mais, avec son convoi ralenti par une marée humaine, Ousmane Sonko pourra-t-il respecter le timing accordé ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022

Des jeunes aux multiples slogans accompagnent le convoi du leader de Yewwi Askan Wi et de Barthelemy Dias, le maire de Dakar. Mais au rythme où vont les choses, pour une manifestation prévue à 15 heures, alors qu’au moment où ces lignes sont écrites, il est 16 heures 30, force est de se demander si Sonko et ses camarades de l’inter-coalition pourront respecter le timing, chronogramme accordé par le préfet.



Mais, ne parler que de ces jeunes serait aussi une grande omission ou partialité, car dans cette foule, on distingue aussi des personnes d’un certain âge, comme on dit. Que font-ils dans ce rassemblement jugé à risque ?



Certains d’entre-deux se sont prononcés aux micros de certains confrères, tirant à boulets rouges sur Macky et son régime. Mais, force est de reconnaître qu’au-delà des frustrations nées de la validation des listes électorales, l’inflation actuelle ne plaide pas en faveur de Macky et son régime.



Pour une stabilité et une atmosphère calmes, prière est formulée pour que Benno reporte sa volonté de contrer la manifestation, potentielle source d’affrontement entre les deux camps…



