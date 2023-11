Ralliement: Kéba Kanté quitte l'APR et rejoint Karim Wade pour conquérir Fatick, Louga et Dakar Ex-responsable de l'Alliance Pour la République (APR), Kéba Kanté, se faisant fort en tant que Lion du candidat Karim Meissa Wade, a formellement annoncé son ralliement au Parti Démocratique Sénégalais (PDS), lors d'un rassemblement à la permanence Oumar Lamine Badji, ce samedi 11 novembre 2023. La manifestation a attiré l'attention avec la présence des dirigeants du PDS et un soutien de la part des amis et sympathisants de Kéba Kanté qui ont choisi de rejoindre les rangs du parti de Wade.

Le fils de Cheikh Kanté a promis de remporter la victoire contre la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à Fatick, Louga et Dakar. "Je m'adresse au président Karim Meissa Wade. Au soir du 25 février 2024, je prends l'engagement devant tout le monde que je vais battre le Bby à Fatick, à Louga et à Dakar," a-t-il déclaré.



Le président du groupe parlementaire Wallù, Lamine Thiam, a exprimé sa satisfaction au nom des responsables du PDS concernant l'adhésion de Kéba Kanté au parti. Il a souligné l'importance pour les Sénégalais de se rallier autour du Parti Démocratique Sénégalais et de son candidat Karim Meissa Wade pour assurer la victoire à la prochaine présidentielle.



Selon lui, "Les Sénégalais savent désormais qu’ils doivent se retrouver autour du PDS et de son candidat Karim Meissa Wade pour remporter l'élection au soir du 25 février 2024. Au nom du Parti Démocratique Sénégalais et de l’ensemble de ses responsables, nous saluons l’arrivée de Kéba Kanté dans le parti et lui souhaitons le meilleur. Nous allons travailler main dans la main pour le triomphe de notre candidat", a lancé M. Thiam.



