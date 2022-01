Ralliements à la Sicap-Liberté: Zahra Iyane Thiam décroche le fils de Madické Niang et le n°2 de Cheikh Ndiaye Bonne nouvelle pour la candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la mairie de Sicap. Alors qu’elle présidait hier un meeting à Liberté 4, Zahra Iyane Thiam a décroché le soutien d’une responsable investie sur la liste de la République des Valeurs dirigée par le troisième adjoint au maire sortant Cheikh Ndiaye ainsi que celui du fils de Me Madické Niang.

Candidate à mairie de Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam a décroché, à moins d’une semaine des élections municipales prévues le 23 janvier prochain, le soutien de deux responsables de l’opposition à la Sicap. Il s’agit de Awa Dioum, investie sur la liste de la République des Valeurs (RV) que dirige le troisième adjoint au maire sortant, en l’occurrence Cheikh Ndiaye. Une adhésion qui s’explique, selon Awa Dioum, par le programme convaincant que leur propose Zahra Iyane Thiam. « On s’identifie plus au programme de la ministre qu’à ceux proposés par les neufs autres candidats de la commune », indique l’ex-n°2 de Cheikh Ndiaye.



Un ralliement salué par la candidate de Bby, qui se vante du fait que son programme répond aux préoccupations des populations. « Mme Awa Dioum a été investie sur une autre liste, mais elle jugé opportun de venir rejoindre ce que nous faisons dans le cadre d’un programme qui répond aux aspirations des populations. Et elle n’est pas seule, puisque depuis le début, nous voyons une présence massive des jeunes », souligne la ministre de la Microfinance, qui annonce, dans la même veine, l’arrivée de Alé Niang, fils de Madické Niang, dans son camp.



« Aujourd’hui, la jeunesse est sortie en masse. Elle nous accompagne et elle a repris espoir. Nous ne devons pas décevoir cet espoir, parce que tout le monde sait que les politiques ont souffert à un moment de la confiance des populations. Donc, nous n’avons pas le droit de faillir. C’est pourquoi, nous sommes encore aujourd’hui plus motivée à respecter nos engagements, à exécuter le programme de développement parce que nous voulons faire de Sicap-Liberté, une commune de référence », assure-telle, avant d’inviter toute la population de Sicap à rejoindre le train de la coalition Benno Bokk Yakaar, rapporte "L'As".

