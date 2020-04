Ramadan 2020 : Horaires des prières à Paris

Le Ramadan est loin d’être synonyme de privation et d’austérité, bien au contraire. À Paris, de nombreux événements sont organisés pour fêter dès la tombée de la nuit l’iftar (le repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan), c’est l’occasion d’échanges entre musulmans et non musulmans.

Cependant, compte-tenu du contexte actuel, le lundi 23 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que les mesures de confinement, démarrées le mardi 17 mars et maintenues jusqu’au 11 mai dans le but d’enrayer la propagation du coronavirus Covid-19 vont fortement perturber le déroulement du Ramadan 1441 - 2020. En effet, toutes les célébrations religieuses doivent avoir lieu sans rassemblement.

Prier à la mosquée sera donc impossible (les mosquées resteront fermées pendant toute la durée du Ramadan), mais rien n’empêche la prière à la maison. Ci-dessous, nous vous présentons les horaires des cinq prières quotidiennes pour le Ramadan 2020 à Paris (suivant la méthode de calcul de la Grande Mosquée de Paris GMP au 18e degré) : la prière de l’aube (Fejr), la prière du midi lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr), la prière du milieu de l’après-midi (Asser), la prière du coucher du soleil (Maghreb) et la prière du crépuscule (Icha).



RAMADAN 2020 : Heures des prières à Paris

DATE FEJR DHUHR ASSER MAGHREB ICHA Jeudi 23 avril 2020 5h01 13h50 17h43 20h57 22h24 Vendredi 24 avril 2020 4h59 13h50 17h44 20h58 22h25 Samedi 25 avril 2020 4h57 13h50 17h44 21h00 22h27 Dimanche 26 avril 2020 5h55 14h49 18h45 22h01 23h29 Lundi 27 avril 2020 4h52 13h49 17h45 21h03 22h31 Mardi 28 avril 2020 4h50 13h49 17h46 21h04 22h32 Mercredi 29 avril 2020 4h48 13h49 17h47 21h06 22h34 Jeudi 30 avril 2020 4h46 13h49 17h47 21h07 22h36 Vendredi 1er mai 2020 4h43 13h49 17h48 21h09 22h38 Samedi 2 mai 2020 4h41 13h49 17h48 21h10 22h40 Dimanche 3 mai 2020 4h39 13h48 17h49 21h12 22h41 Lundi 4 mai 2020 4h37 13h48 17h49 21h13 22h43 Mardi 5 mai 2020 4h35 13h48 17h50 21h15 22h45 Mercredi 6 mai 2020 4h32 13h48 17h50 21h16 22h47 Jeudi 7 mai 2020 4h30 13h48 17h51 21h17 22h49 Vendredi 8 mai 2020 4h28 13h48 17h52 21h19 22h51 Samedi 9 mai 2020 4h26 13h48 17h52 21h20 22h52 Dimanche 10 mai 2020 4h24 13h48 17h53 21h22 22h54 Lundi 11 mai 2020 4h22 13h48 17h53 21h23 22h56 Mardi 12 mai 2020 4h20 13h48 17h54 21h24 22h58 Mercredi 13 mai 2020 4h18 13h48 17h54 21h26 23h00 Jeudi 14 mai 2020 4h16 13h48 17h55 21h27 23h02 Vendredi 15 mai 2020 4h14 13h48 17h55 21h29 23h03 Samedi 16 mai 2020 4h12 13h48 17h56 21h30 23h05 Dimanche 17 mai 2020 4h10 13h48 17h56 21h31 23h07 Lundi 18 mai 2020 4h08 13h48 17h57 21h32 23h09 Mardi 19 mai 2020 4h06 13h48 17h57 21h34 23h10 Mercredi 20 mai 2020 4h04 13h48 17h58 21h35 23h12 Jeudi 21 mai 2020 4h02 13h48 17h58 21h36 23h14 Vendredi 22 mai 2020 4h00 13h48 17h59 21h38 23h16 Samedi 23 mai 2020 3h58 13h48 17h59 21h39 23h17 Dimanche 24 mai 2020 3h56 13h48 18h00 21h40 23h19

Les veillées du Ramadan, offrent à tous la possibilité de découvrir, ou d’approfondir, leurs relations avec la diversité des expressions culturelles du monde musulman. Elles sont l’occasion de découvrir l’islam tel qu’il se vit aujourd’hui non seulement au Maghreb et au Moyen-Orient mais aussi en Europe, au Canada ou en Afrique subsaharienne.

Les quartiers de Barbès et de la Goutte d’Or sont particulièrement animés lors du Ramadan. Dans le 19e, l’association "Chorba pour tous" distribue des repas chauds depuis plusieurs années pendant le Ramadan.



