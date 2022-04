Ramadan 2022 : L’Arabie Saoudite annonce la date

Plus que quelques heures nous séparent de l’annonce officielle de la date de début du ramadan de l'année 2022. D'ailleurs, plusieurs pays d’Asie ont annoncé la fameuse date, à l’instar de l’Arabie saoudite, qui vient de la fixer suite à la traditionnelle observation lunaire.



En effet, l’Arabie saoudite vient d’annoncer que le premier jour du ramadan de cette année, est prévu ce samedi 02 avril. Cette annonce intervient suite à l’observation du croissant lunaire du ramadan telle que l’instruit la tradition.



Le Qatar, les Emirats arabes unis, le Koweït et le Bahreïn viennent aussi d’annoncer la date de début du ramadan, et tout comme l’Arabie saoudite, ils ont fixé la date de demain, samedi, comme premier jour du ramadan 2022.



Pour sa part, le sultanat d’Oman a annoncé que le début du mois sacré avait été fixé au dimanche 03 avril, et ce, suite à l’invisibilité du croissant lunaire lors de l’observation. il convient de noter que c’est également le cas pour l’Indonésie, le sultanat de Brunei et la Malaisie, qui ont annoncé que le premier jour du ramadan 2022 était fixé au dimanche 03 avril, tel que l’a annoncé le Centre international d’astronomie (Iac).