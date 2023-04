Ramadan 2023 - Elan de solidarité : Fidèle à sa générosité, Abdoul Doudou Ly au chevet des populations de Bokidiawé

C’est ainsi que l’imam Daouda Sakho lui a emboîté le pas, en ces termes: « à chacune de nos cérémonie, il nous assiste de manière considérable. Les villages de Doumga, Kiriré, Saracouro, Thiouty, Yalalbé, Diolol et ses hameaux, Kawél et ses hameaux, Thiéhél, les deux Ndouloumadji, Mboloyel, Demba Thilla, Rindiao, Ouro Thierno entre autres, confirme que Abdoul Ly est le plus social de tous les acteurs. En témoigne cette dotation de plus de dix tonnes de sucre soit 10 tonnes de sucre, 2 400 Paquets de dattes, 3 000 pots de Nescafé en GM ».



Cette générosité, les populations de la commune de Bokidiawé, du Diery, Walo et de l’axe, en sont aussi témoins. Un bénéficiaire scande : « Bien avant un décret portant sa nomination, Abdoul Ly nous assistait et on le surnommait ministre sans salaire, quand il a été DG, pour nous, il a été le DG de tous les DG de par ses actes nobles et aucun sans décret, il est le seul à nous aider. Nous prions afin qu’il soit au moins un ministre de la République. »



Pour les contrées de Sadél, Dondou, Guiraye, Gaol, Diowol, Gaodal, Balél, Mow et autres, Abdoul Ly est une chance pour ses populations. Dans son village natal de 467 ménages, chacune d’elle a sa dotation chez le chef du village.



A ce jour, il reste le seul à travailler sans relâche pour le meilleur. D’ailleurs, il a eu à acheter trois ambulances pour cette localité, qui en a fait de même pour son village natal dans le monde ? Le chef du village remercie et l’ensemble des guides religieux prient pour le devenir de ce pays dans l’apaisement du climat social.



La grande famille de Thierno Mody Diallo remercie l’ex DG de l’ARTP et prie afin qu’il retrouve bientôt un nouveau poste, car il leur est très utile.













Avec senescopp.net