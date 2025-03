Ramadan : Les populations invitées à faire ”preuve de plus de vigilance” sur la qualité des produits alimentaires

Le chef de la brigade départementale d’hygiène de Mbour, capitaine Mbaye Lèye, invite les populations à faire preuve de plus de vigilance sur la qualité des produits alimentaires, en ce mois de ramadan.



” Les populations doivent redoubler de vigilance et contrôler tout ce qu’elles achètent, parce que certains commerçants profitent du mois de ramadan pour introduire des produits prohibés dans le marché ”, a-t-il confié à l’APS.



” Dans les marchés, il y a plusieurs produits exposés sous le soleil, à l’air libre et dont la plupart devaient être gardés au frais ”, a-t-il relevé.



Le chef de la brigade départementale d’Hygiène appelle les populations à vérifier davantage les produits, avant toute consommation.



“ Il faut vérifier les dates de péremption, la nature du produit et le contenant ”, a-t-il insisté, soulignant que la brigade départementale d’Hygiène de Mbour, en ce qui la concerne, va ” multiplier les contrôles au niveau des marchés et des grandes surfaces ”.



En plus de cela, les amendes forfaitaires seront de mise, annonce le capitaine Lèye, avant de promettre une application de la loi “ dans toute sa rigueur ”, à toute personne identifiée comme s’étant rendue coupable de ces cas de fraude.



Mbaye Lèye invite également les populations à dénoncer toute forme de vente de produits prohibés auprès des services d’hygiène, pour qu’ils puissent agir à temps.













Aps

