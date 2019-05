Ramadan : Mourchid Iyane Thiam retient le dimanche 7 mai pour l’observation de la lune

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

Le début du Ramadan a fait l’objet de controverses ces derniers jours. Mais, Président de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), Mourchid Iyane Thiam, habilité à se prononcer a donné la date du début du Ramadan.



Ainsi, M. Thiam, parlant aux confrères d’igfm, a émis des réserves sur la fiabilité des prévisions de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie et de l’astronome Dr Abdoulaye Gaye. Ladite association avait retenu la date 6 et 7 mai prochain pour le début du Ramadan. « La commission va observer la lune, ce dimanche le 05 mai prochain », promet-il.



.Leral



