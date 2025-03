Ramadan à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders mettent la main à la pâte... solidarité et partage Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

En ce mois béni de Ramadan, les clubs de jeunes filles leaders du Centre Conseil Ado (CCA) de Kolda se mobilisent pour des actions de solidarité et de partage. Malgré leurs moyens limités, ces jeunes filles démontrent leur engagement et les valeurs inculquées par le CCA à travers des initiatives concrètes envers les plus démunis.



Ainsi, le club de jeunes filles leaders de Sare Yero Bana a organisé une cérémonie de remise de kits pour la rupture du jeûne, destinés aux couches vulnérables du village. Cette action vise non seulement à soutenir les familles dans le besoin, mais aussi à montrer aux plus jeunes l’importance du partage, de la solidarité et de la sociabilité, des valeurs essentielles à préserver.



Dans cette dynamique, les jeunes filles leaders ont distribué des paniers alimentaires et préparé des repas pour les familles confrontées à des difficultés financières pendant le Ramadan. Ces initiatives permettent aux jeunes filles de s’engager activement dans leur communauté, de renforcer les liens sociaux et de faire preuve d’une solidarité exemplaire.



Madou Diallo

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ramadan-a-Kolda-Les-club...

Accueil Envoyer à un ami Partager