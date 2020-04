Ramadan en rang dispersé au Sénégal : la coordination des musulmans et la famille Omarienne démarrent ce vendredi Le Sénégal va une fois de plus démarrer le ramadan en rang dispersé. En effet, alors que la commission nationale d’observation du croissant lunaire a déclaré, hier soir, que la lune n’a été aperçue nulle part dans le pays et que le mois du ramadan doit démarrer demain samedi, la Coordination des musulmans du Sénégal a décidé de débuter le ramadan ce vendredi, de même que la famille omarienne, selon la Rfm. Selon certaines sources proches de cette famille, la lune aurait été aperçue au quartier Mewel, à Louga.

