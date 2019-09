Ramassage des ordures à Massalik : L’attitude des « Baye Fall » saluée

Samedi 28 Septembre 2019

Ils ont été exemplaires hier vendredi à l’inauguration de la mosquée Massalioul Jinaan de Dakar. Les baye Fall, ces talibés mourides souvent en dreadlocks en ont émerveillé plus d’un. Ils n’ont pas laissé le temps aux ordures s’accumuler dans la mosquée et aux alentours. En rangs coordonnées, ils ont ramassé tous les sachets d’eau, gobelets en plastique et autres déchets jetés pêle mêle, avec une consigne très claire: ne pas laisser par terre la saleté. Leur attitude a été saluée par bon nombre de visiteurs, fait constater Lobservateur dans ses colonnes, ce samedi. Le journal estime qu’à ce rythme, on peut leur confier le service d’hygiène à Dakar.

