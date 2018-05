"Ramos a blessé volontairement Salah" Deux jours après le revers de Liverpool face au Real Madrid en finale de la Ligue des champions (1-3), la blessure de Salah fait encore beaucoup parler. L’international égyptien promet toutefois qu’il sera remis pour le Mondial.

L’image de Mohamed Salah quittant le terrain en larmes a fait le tour du monde. Magnifique depuis le début de la saison, intenable, il est tombé sur un roc dès que Sergio Ramos a été en mesure de livrer un duel sans devoir lui courir après. Et pour beaucoup, l’attitude du défenseur international espagnol n’est pas irréprochable. Mido, l’ancien de l’OM ou de l’Ajax, va même beaucoup plus loin.

"Celui qui comprend le football sait que Ramos a volontairement blessé Salah", a-t-il écrit sur Twitter avant d’enfoncer le clou en précisant : "Ramos a préféré tenir la main de Salah et tourner". Une opinion qui représente tout un courant de pensée sur les réseaux sociaux. D’autres se sont acharnés à prouver que Salah attrape le premier le bras de Ramos. Quoiqu’il en soit, le contact est sévère entre les deux hommes mais l’intentionnalité est impossible à démontrer.



La presse anglaise en a beaucoup fait et montre notamment l’attitude de Ramos qui rigole avec l’arbitre de touche lors de la sortie de Salah, ce qui n’arrange évidemment pas la réputation du Madrilène.

Salah, lui, assure qu’il va s’en remettre et s’est voulu rassurant. "Ce fut une nuit très dure, mais je suis un battant. Je suis confiant dans le fait d’être en Russie pour vous rendre fiers. Votre amour et votre soutien vont me donner la force dont j’ai besoin", a-t-il écrit sur Instagram. Une Coupe du monde qui pourrait voir un duel Egypte-Espagne durant la phase finale et des retrouvailles entre les deux hommes.



















