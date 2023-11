Ranch de Dolly : Un point de presse tenu à Dahra, pour étaler les difficultés du secteur de l’élevage

Les éleveurs membres de l’association Potital Djoloff, ont tenu un point de point de presse à Dahra, pour étaler les difficultés auxquelles le secteur de l’élevage est confronté.



Ils demandent la publication du décret présidentiel qui définit et fixe le modèle de gestion du Ranch de Dolly et le code pastoral. « Le projet de loi du code pastoral a été adopté par le Conseil des ministres du 28 décembre 2022 à Tambacounda, lors de la Journée de l’Elevage. Nous invitons le gouvernement à faire voter cette loi pour être promulguée le plus rapidement possible, pour le bien du monde rural en général et pastoral en particulier », a souligné Daouda Bâ, porte-parole des éleveurs.



Selon les éleveurs, le Ranch de Dolly doit avoir exclusivement une vocation pastorale. « Le Ranch Djibo Leyti Kâ, est une réserve pastorale naturelle qui couvre une superficie de 87 500 ha, avec un périmètre de 120 km. Le Ranch doit contribuer à la sécurité alimentaire du cheptel, à l’amélioration des productions animales », a indiqué M. Bâ.



Pour préserver le tapis herbacé, ces éleveurs demandent l’accentuation de la lutte contre les feux de brousse et l’arrêt immédiat de la dégradation de l’environnement (coupe abusive de bois, feux de brousse, charbon de bois etc). Les éleveurs menacent de boycotter la Journée nationale de l’Elevage prévue à Kaolack et d’organiser une marche nationale, pour amener les autorités à satisfaire leurs doléances.













Rewmi avec Seneweb