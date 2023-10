Ranérou-Ferlo-Parrainage dans un concert de frustrations: Benno lance ses opérations et exige un traitement spécial Sud quotidien- En perspectives de la Présidentielle de février 2024, les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Ranérou-Ferlo (zone sylvo-pastorale), ont procédé au lancement officiel de leur collecte de parrainages au niveau de l’amphithéâtre du centre polyvalent au siège conseil départemental.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans la perspective d’améliorer considérablement les scores obtenus jusqu’ici, la coordination départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Ranérou a sonné la grande remobilisation des troupes.



Le président du Conseil départemental, Amadou Dawa Diallo et ses camarades comptent mettre les bouchées doubles pour être dans le peloton de tête en termes de signature. Ainsi, s’activent-il à ratisser large pour atteindre l’ambitieux objectif d’enrôler «tous les électeurs inscrits dans le fichier électoral du département».



Environ trente mille électeurs, au profit du candidat de Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Amadou Ba, selon le président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo, également Secrétaire général du Parti de la Réforme, allié de l’APR dans la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Après des échanges sur les stratégies pour réussir le défi, qu’ils se sont fixés, les cadres politiques, ont cristallisé l’engagement des militants. Ainsi, en relation avec les maires, le président du conseil départemental, a assuré les populations «des dispositions qui seront prises pour la bonne conduite des opérations en termes de logistique et d’accompagnement».



Ranérou demande un traitement spécial



Lors de cette cérémonie de lancement des collectes de parrainages, des élus, des représentants d’association des jeunes et des femmes ont profité de leur temps de parole pour crier leurs frustrations. Défrichant à cet égard toute une kyrielle d’attentes axées sur l’enclavement, le manque de structures et d'équipements sanitaires, et d’infrastructures socioéconomiques de base dont souffre le département. «Depuis 2012 jusqu'aux élections de 2019, le département de Ranérou, qui vote habituellement à 95% pour le candidat du parti au pouvoir, n’a jamais bénéficié d’une attention soutenue (…)», se sont lamentés les intervenants qui disent avoir attendu jusque-là un retour de l'ascenseur, sans suite



. Se confondant dans le cri de cœur des populations, le président du conseil départemental, a estimé qu’iI est d'une impérieuse nécessité «de prendre en considération les complaintes des jeunes, des femmes, des sages ainsi que des élus qui consistent à témoigner de leur attachement au développement de leur zone, après avoir renouvelé leur engagement auprès du président Macky Sall et du candidat de la coalition M. Amadou Ba»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook