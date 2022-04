Range Rover volée: Waly Seck fixé le 21 avril prochain

Du nouveau dans l’affaire de la Range Rover volée, une procédure vieille de 6 ans. Le chanteur Waly Seck et le footballeur Ibou Touré étaient hier devant la barre de la Chambre correctionnelle de Dakar.



Mais le procès a été reporté jusqu’au 21 avril prochain, sur demande de l’avocat Me Boubacar Dramé; pour motif de plaidoirie, relate "Rewmi".



Waly Seck et Cie sont visés par les délits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif.



A l’origine, Waly Seck avait acheté la Range Rover auprès du footballeur Ibou Touré, avant de la revendre à un commerçant Pape Massaly Niang qui, à son tour, l’a refilée à un certain Pape Dièye, au prix de 26 millions FCfa.