« Rangou kou niakk diom kokou* », la réaction de Mame Mactar Gueye contre l'ex-animatrice de la Sen Tv

Mame Mactar Guèye a annoncé vendredi le dépôt d’une plainte dès la semaine prochaine contre Rangou, du nom de la jeune fille accusée de racolage et de prostitution via Internet. « Je ne vais pas parler de cette Rangou aujourd’hui, nous sommes vendredi, un jour saint. Tout ce que je peux dire sur son cas, c’est que la plainte la concernant sera déposée sur la table du procureur lundi inchaAllah. Rangou kou niakk diom kokou », a dit le responsable de l’Ong Jamra. Il réagissait à l’interpellation des journalistes, lors d’une conférence de presse l’affaire des militaires sénégalais victimes de la Guerre du Golfe, selon Igfm.



M. Gueye avait annoncé quelques jours qu’il donnait quatre jours à l’ex animatrice de la Sen Tv pour qu’elle revienne à la raison et fasse amande honorable.

Entre temps, Rangou a fait une sortie au vitriol contre ses détracteurs affirmant qu'elle assume son statut de prostituée et sa nudité sur les réseaux sociaux.



*sans vergogne



