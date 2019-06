Rao : un accident entre un taxi et un particulier fait un mort Encore un accident à Rao, sur la route de Saint-Louis. Cette fois, c’est un taxi qui est entré en collision avec un particulier. Une personne est décédée et 4 autres sont blessées dans ce choc, selon la RFM. A rappeler qu’un autre grave accident a fait plus de 10 morts, la semaine dernière sur cet axe.

