Rao: une violente collision entre un camion et un taxi fait 3 morts et 2 blessés graves La route continue de tuer. Un grave accident est survenu, hier, à Rao, un peu après la rupture du jeûne. Un camion immatriculé SL1044 A et un taxi immatriculé SL 3272B sont entrés en collision sur la RN2 à hauteur de la localité, rapporte ndarinfo. Trois personnes sont décédées sur le coup et deux autres sont gravement blessées.

