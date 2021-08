Rapatriement : 29 migrants embarqués d’Agadez à destination du Sénégal Vingt-neuf migrants ont été embarqués ce dimanche 15 août dans un bus à destination de Niamey. Du Niger, ils vont été rapatriés au Sénégal.

Ils sont au nombre de 29, ces migrants Sénégalais embarqués ce dimanche 15 août à bord d’un autobus à destination de Niamey pour leur retour au Sénégal. Ces jeunes sans espoir, candidats à l’émigration irrégulière, en situation de détresse et de vulnérabilité depuis presque 3 mois, voulaient rentrer au Sénégal pour abréger leur souffrance à Agadez. Ils étaient tous en proie à la négligence, à la violence, aux abus et même à la mort aux larges des côtes, libyennes, informe Boubacar Sèye de l’Ong «Horizons sans frontières».





