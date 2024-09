Rapatriement de Sénégalais vivant en Allemagne : Retour sur le film d’une expulsion brutale

Ils sont dix Sénégalais dont une femme expulsés d’Allemagne comme sanspapiers. Arrêtés à Munich depuis plusieurs jours, ces migrants ont d’abord vécu l’enfer de la détention, a appris Bés bi de sources proches du dossier.



Convoyés plus tard en direction de l’aéroport de Munich, ils entameront un autre cauchemar lorsqu’une trentaine de policiers allemands ont été mobilisés en guise d’escorte. Destination Dakar !



Embarqués manu militari à bord d’un vol Corsair, c’est dans les airs que les choses vont prendre une tournure surréaliste. Comme sous l’emprise d’une transe semée par le désespoir corsé par un état de grossesse, une femme, dans le lot de ces rapatriés, est allée jusqu’à s’en prendre aux policiers.



Une fois à l’aéroport Blaise Diagne, ces rapatriés tomberont des nues lorsqu’un autre sentiment d’humiliation s’abat sur eux. Après l’enregistrement, l’escorte allemande dépose le «colis» humain entre les mains des agents du Baos (Bureau d’assistance, d’orientation et de suivi).



Seulement, à la place de ce «suivi», ces migrants n’ont finalement compté que sur leurs larmes pour se soulager de la détresse. Sans répit, ils sont de nouveau embarqués à bord d’un minibus chargé de les déposer à la gare routière des Baux maraîchers de Pikine.



Là, ces rapatriés dont la plupart sont originaires des contrées de l’intérieur du pays ont failli passer la nuit à la belle étoile. Craignant pour sa vie et refusant toute idée de rentrer bredouille au bercail, la dame en état de grossesse, elle, passera la nuit dans une mosquée. Avant d’être secourue par des membres de l’Ong Boza fii, spécialisée dans la défense des migrants.