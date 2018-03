Rapatriement volontaire : 102 migrants sénégalais sauvés de l’enfer libyen

La vague de rapatriements de migrants en provenance de la Libye se poursuit. Hier, 102 sont revenus au bercail par vol Charter, aux environs de 20H30. D’après nos sources, ces passagers ont quitté tard l’aéroport Blaise Diagne, après avoir rempli les formalités.



Ce chiffre, relève l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), porte à 645 le nombre de migrants sénégalais assistés dans leur retour volontaire et humanitaire, depuis le début de l’année. D’après l’organisation, les migrants ont été accueillis par le Comité national chargé de la gestion des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées (CNRRPD).



L’OIM qui a appuyé le CNRRPD dans son action renseigne que les rapatriés ont été identifiés par la représentation consulaire du Sénégal pour la Libye basée en Tunisie, et leur retour est volontaire et humanitaire. Il s’inscrit dans le cadre de « l’initiative Fonds fiduciaire de l’Union européenne-OIM pour la protection et la réintégration des migrants ».



D’après la même source, ces derniers seront accompagnés par la DGSE (Direction générale des Sénégalais de l’extérieur) et l’OIM dans leurs communautés d’origine. Les deux structures vont aussi les assister dans leur réintégration, en travaillant avec les autorités et les communautés locales pour la mise en œuvre des activités de réinsertion effective et durable, pour le bénéfice de tous.